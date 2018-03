Mannheim. (pol/gun) Zwei Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Bürogebäude in der Rheingoldstraße eingebrochen. Laut Polizeibericht wuchteten die Täter gegen 0.20 Uhr mehrere Türen auf, durchsuchten die Büros und erbeuteten mindestens 10.000 Euro.

Noch ist unklar, ob weitere Gegenstände gestohlen wurden. Die Überwachungsvideos zeigen die beiden Einbrecher, wie sie mit Kapuzenjacken und Handschuhen durch das Gebäude streiften. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Telefon 0621/833970 entgegen.