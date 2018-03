Mannheim. (pol/gun) Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag in eine Gaststätte in der Moltkestraße in der Innenstadt eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Dabei wurden im Thekenbereich Schränke und Behältnisse durchwühlt und eine Armbanduhr im Wert von etwa 200 Euro gestohlen. Ob die Einbrecher noch mehr Beute mitgehen ließen oder wie sie in das Lokal gelangten ist noch unklar.

Bemerkt wurde der Einbruch am Sonntag gegen 14 Uhr. Zeugen, die zwischen Mitternacht und Sonntagnachmittag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten das Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der 0621/174-3310 zu informieren.