Mannheim. (pol/mare) In der Nacht zum Dienstag brachen bUnbekannte über ein aufgehebeltes Fenster im Erdgeschoss in die Räume der IHK Rhein-Neckar in der Walter-Krause-Straße ein. Das berichtet die Polizei.

Der Versuch, den Getränkeautomaten zu "knacken", schlug fehl, sodass sich die Täter an dem Snackautomaten zu schaffen machten. Mit der Geldkassette, in der sich Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe befand, suchten sie anschließend das Weite.

Angaben zur Sachschadenshöhe sind aktuell noch nicht möglich und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Als Tatzeit kommt Montagabend, 21.40 Uhr, bis Dienstagfrüh kurz nach 5 Uhr in Betracht.

Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Telefon 0621/833970, in Verbindung zu setzen.