Mannheim. (pol/van) Zu einem Brand ist es am frühen Mittwochmorgen im Stadtteil Seckenheim gekommen, wie die Polizei berichtet. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten mehrere Mülltonnen in Brand und verursachten dadurch erheblichen Sachschaden. Ein Zeuge bemerkte kurz vor zwei Uhr die starke Rauchentwicklung im Bereich der Offenburger Straße und verständigte Polizei und Feuerwehr.

Obwohl die Feuerwehr das Feuer rasch löschen konnte, brannten die Tonnen komplett herunter. Eine angrenzende Hecke, ein Grundstückszaun sowie ein davor geparkter Renault wurden durch die Flammen und die Hitzeentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen.

Es entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise gehen an das Polizeirevier Ladenburg, Telefon 06203/9305-0.