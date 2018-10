Mannheim. (pol/rl) Lebensgefährlich verletzt wurde ein 40-jähriger Mann bei einem Streit in der Nacht zum 23. Dezember. An dem Samstag gerieten der 40-Jährige und ein 31-Jähriger in einer Wohnung im Jungbusch vor Zeugen gegen 2 Uhr in einen verbalen Streit. Plötzlich zückte der 31-Jährige ein Messer, stach mehrfach auf den 40-Jährigen ein und verletzte ihn lebensgefährlich. Danach floh er aus der Wohnung.

Am späten Freitagnachmittag, 29. Dezember, traf die Polizei den 31-Jährigen an seiner Wohnanschrift im südhessischen Biblis an und nahm ihn fest. Einen Tag später kam er wegen Verdachts auf versuchten Totschlags in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu Tatmotiv und Hintergründen dauern an.