Mannheim. (pol/sbl) Zwei Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Mittwochvormittag in der Feudenheimer Straße/Ecke Dudenstraße ereignete. Kurz vor 8 Uhr überquerte ein 19-Jähriger in Höhe der Straßenbahnhaltestelle Pfeifferswörth bei Rot einen Fußgängerüberweg und wurde dabei von einer 33-jährigen Rollerfahrerin erfasst, die in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Beide Personen wurden zu Boden geschleudert und verletzt. Nach ihrer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurden beide zur Weiterbehandlung in verschiedene Kliniken gebracht. Am Roller der Frau entstand geringer Sachschaden. Ein Fahrstreifen der Feudenheimer Straße war zur Unfallaufnahme für rund eine Stunde in Richtung Innenstadt gesperrt. Es entstanden deshalb erhebliche Verkehrsbehinderungen während des Berufsverkehrs.