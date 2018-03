Mannheim. (pol/rl) Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntagvormittag gegen 10.10 Uhr auf der B38a an der Abfahrt "Neuhermsheim/SAP Arena" ereignet hat. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit die B38a in Richtung Mannheim-Neckarau fuhr. An der Abfahrt kam der Fahrer des dunkelgrünen Wagens auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und touchierte die linke Leitplanke.

Durch den Aufprall wurde das Auto wieder nach rechts abgewiesen, um die eigene Achse gedreht, schleuderte dann einige Meter über die Fahrbahn und prallte schließlich mit dem Heck wieder gegen die Leitplanke, wodurch diese auf einer Länge von etwa 15 Metern beschädigt wurde.

Laut Aussage der Zeugin kam das Auto anschließend entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Fahrer des Wagens stieg kurz aus, stieg wieder ein und fuhr davon.

An der Leitplanke entstand rund 3000 Euro Sachschaden. Weitere Zeugen des Unfalls beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4045 zu melden.