Mannheim. (pol/gun) Auf der B 38a nahe des City-Airports Mannheim gab es am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall. Nach Polizeiangaben fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Lastwagen mit Anhänger auf einen Renault Megane auf, der an der roten Ampel in Höhe der Will-Sohl-Straße wartete.

Das Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls nach vorne geschleudert, wobei der Fahrer schwere Verletzungen erlitt und nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht wurde. Auch sein 68-jähriger Beifahrer wurde verletzt, konnte die Klinik aber inzwischen wieder verlassen.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.