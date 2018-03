Mannheim. (pol/rl) Mit schweren Verletzungen wurde am Donnerstagvormittag ein Arbeiter mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert worden. Der Mann war gegen 11 Uhr mit Arbeiten auf dem Dach eines Betriebes in der Römerstraße im Stadtteil Wallstadt beschäftigt, als er durch das Hallendach brach und etwa drei Meter in die Tiefe stürzte.

Der erstbehandelnde Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber an die Unfallstelle gebracht. Der Hubschrauber landete auf dem Sportplatz in der Nähe.