Mannheim. (pol/run) Eine Joggerin wurde am Mittwochnachmittag am Rheinauer See begrapscht. Die 51-jährige Frau umrundete gegen 15:20 Uhr den See, als sie von einem bislang Unbekannten unsittlich berührt wurde. Der vermutlich jugendliche Tatverdächtige betatschte die Frau am Gesäß, bevor er mit seinem Fahrrad vom Tatort flüchtete.

Beschrieben wurde der Täter wie folgt: Etwa 16 Jahre alt, 1,60 Meter groß, schwarzes Haar, grauer Teint, bekleidet mit Jeans und schwarzer Jacke.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Radler im Bereich des Rheinauer Sees gesehen haben, sich zu melden. Die Telefonnummer lautet: 0621 74 4444.