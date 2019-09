Mannheim. (pol/slb) Binnen eines Nachmittags verlor eine ältere Frau 5000 Euro. Ihre Hilfsbereitschaft nutzte ein Betrüger schamlos aus.

Das Druckmittel: Ein angeblicher Bankangestellter rief die 80-Jährige am vergangenen Freitag gegen 15 Uhr an. Laut des Polizeipräsidiums Mannheim gab er vor, dass eine sehr gute Freundin der Seniorin bei ihm derzeit in der Bank wäre und 8000 Euro wegen eines Notfalls benötige. Da sie nicht über die besagte Summe verfüge, brauche sie das Geld von ihrer Freundin. Diese antwortete am Telefon, dass sie nur 5000 Euro besorgen könne. Der Anrufer gab sich damit als Anzahlung zufrieden und wollte eine Abholerin vorbeischicken.

Die Geldübergabe: Die angerufene Seniorin ging daraufhin zur Bank und hob daraufhin so viel Geld ab, wie sie konnte. Als sie zurückkam, wartete eine unbekannte Frau vor dem Haus auf sie, der sie die 5000 Euro von ihrem Konto übergab. Sie habe gedacht, dass es sich um eine Mitarbeiterin des Bankberaters handelte.

Die Erkenntnis: Zwei Tage später bemerkte die Mannheimerin, dass sie getäuscht worden war. Die Polizei ist derzeit dabei, zu ermitteln.

Hilfe zur Prävention: Die Polizei rät dringend, misstrauisch zu sein. Schlüsselfragen nach Details aus dem eigenen Familienleben helfen Betrüger zu entlarven. Niemals sollte man Angaben zu persönlichen Daten oder gar dem Vermögen machen. Im Zweifelsfall können Rücksprachen mit auch Familie und Vertrauten vor unüberlegten Reaktionen retten. Wenn jemand behauptet, er sei ein Enkel oder Verwandter, gilt es in jedem Falle, die besagten Personen unter einer bekannten Nummer zurückzurufen. Wann immer man kurz davorsteht, Unbekannten viel Geld zu geben, sollte man die Polizei anrufen.