Mannheim. (pol/mün) Am Samstagmittag kam es auf der Autobahn A6 kurz vor dem Viernheimer Dreieck zu einer Kollision eines Autos mit einem Lkw. Der Chrysler-Fahrer musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, berichtet die Polizei.

Weil der Lkw gegen 12.25 Uhr vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechseln wollte, musste der 33 Jahre alte Chrysler-Fahrer dem Sattelschlepper ausweichen. Dabei kam er ins Schleudern, kollidierte mit dem Lkw, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend in der Leitplanke zum Stehen.

Während der 27-jährige Lkw-Fahrer unverletzt blieb, wurde der 33-Jährige leicht verletzt.

Am LKW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Am Pkw entstand einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Hieraus ergab sich nur eine geringe Staubildung, heißt es vonseiten der Polizei.