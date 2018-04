Mannheim-Schönau. (pol/rl) Von zwei Männern überfallen wurde ein 39-jähriger Mann im Stadtteil Schönau am Mittwochmorgen. Der laut Polizeibericht zum Tatzeitpunkt betrunkene 39-Jährige war gegen 6.30 Uhr im Lötzener Weg zu Fuß in Richtung Rastenburger Straße unterwegs. Plötzlich wurde er von hinten geschubst und fiel in die Grünfläche. Als er am Boden lag, hielt ihn ein Mann fest, während ihm ein anderer Mann den Geldbeutel aus der Hosentasche zog. Der 39-Jährige versuchte sich währenddessen mehrfach erfolglos zu befreien. Danach flohen die Täter in Richtung Rastenburger Straße.

Der 39-Jährige habe danach noch zwei vorbeilaufenden Fußgängern zugerufen, dass die beiden Männer ihm den Geldbeutel gestohlen hätten. Die Fußgänger seien jedoch weiter in Richtung Straßenbahn-Endhaltestelle Schönau gegangen.

Im Geldbeutel befanden dem 39-Jährigen zufolge mehrere hundert Euro Bargeld, seine EC- und seine Versichertenkarte sowie sein Personalausweis. Die Täter sollen zwei schlanke junge Männer gewesen sein.

Die Polizei sucht Zeugen des Überfalls, insbesondere die beiden Fußgänger, denen der 39-Jährige zugerufen hatte. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der 0621/174-4444 zu melden.