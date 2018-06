Mannheim. (pol/mare) Zugegriffen, zugetreten, hereingelegt: In den letzten Tagen wurden mehrere Menschen in Mannheim zumeist nachts überfallen und ausgeraubt.

> Ein 63-Jähriger ist am Sonntag gegen 4 Uhr in Mannheim mit der Straßenbahn der Linie 5 von der Innenstadt Richtung Neuostheim unterwegs gewesen, als er an der Haltestelle Fernmeldeturm ausstieg und zu Fuß Richtung Neuostheim weiterging. Dabei sei er von einem Unbekannten eingeholt worden. Dieser Mann habe "Meine Jacke" gesagt und ihm die Jacke vom Körper gerissen. Daraufhin rannte der 63-Jährige davon und beobachtete noch, wie der unbekannte Täter am Paul-Martin-Ufer in Richtung Seckenheim davon ging. Zuvor war es dem 63-Jährigen noch gelungen, sein Handy und seine Geldbörse aus der Jackentasche zu nehmen und in die Hose zu stecken. Der Täter soll etwa 40 bis 45 Jahre alt sein und rund 1,85 bis 1,90 Meter groß sein, kurze dunkle Haare mit grauen Stellen haben Er war dunkel gekleidet mit ärmelloser Weste, Jeans und Turnschuhen. Er sprach mit osteuropäischem Akzent.

> Ein 57-Jähriger war am Montagmorgen um 5 Uhr zu Fuß in der Elfenstraße unterwegs. Hier traf er auf einen Unbekannten, welcher den Angetrunkenen unvermittelt umarmte. Als der Unbekannte sich entfernt hatte, bemerkte der Umarmte, dass ihm sein Geldbeutel mit verschiedenen Papieren und etwa 60 Euro Bargeld aus der Gesäßtasche entwendet worden war. Der Dieb wird wie folgt beschrieben: Circa 1,65 Meter groß, etwa 16 bis 19 Jahre alt, er hatte schwarze Haare und dünne Figur.

> Eine 33-Jährige war am Freitag gegen 16.45 Uhr zu Fuß unterwegs von Mannheim-Seckenheim nach Mannheim-Hochstätt. In Höhe der Bushaltestelle "Schlittweg" kamen ihr zwei bislang Unbekannte entgegen, einer der beiden trat der Überraschten unvermittelt in den Rücken, so dass die Frau zu Fall kam. Hierauf kam es zu einem Gerangel um die Tasche der Frau zwischen der Geschädigten und einem der Täter. Nachdem ihr der zweite Täter an den Kopf getreten hatte, flüchtete das räuberische Duo auf ihren Fahrrädern mitsamt der roten Samttasche und geschätzten 600 Euro Bargeld in Richtung Seckenheim. Die Geschädigte wurde bei der Tat nicht verletzt. Die Räuber werden wie folgt beschrieben: Einer war etwa 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, dunklerer Hauttyp, schlanke Statur, bekleidet mit einer schwarzen Sonnen- oder Skibrille, dunkler, langer Winterjacke, schwarzer Wollmütze, dunkler Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite, schwarzen Lederhandschuhen, der Mann führte einen schwarzen Rucksack der Marke Nike mit sich. Sein Komplize war ebenfalls etwa 30 Jahre alt, etwas kleiner, normaler Hauttyp, normale Statur, bekleidet mit schwarzer Wollmütze, dunklen Handschuhen, langer, dunkler Winterjacke ohne Kapuze, braune Hose, schwarze Sonnen- oder Skibrille.

> Ein 33-Jähriger war Am Samstagmorgen um 5.30 Uhr angetrunken zu Fuß in den I-Quadraten unterwegs. An der Kreuzung I 6 / I 7 traf er auf einen bislang Unbekanten, welcher nach einer Tasche griff, die der Geschädigte über der Schulter trug. Nach einem kurzen Gerangel um die Tasche erhielt der junge Mann von dem Räuber einen Schlag ins Gesicht, der Riemen der Tasche riss und der Unbekannte flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Was sich an Wertsachen in der Tasche befand, steht noch nicht genau fest, auch konte der Geschlagene seinen Kontrahenten nicht beschreiben. Durch den Schlag erlitt der Geschädigte eine blutende Nase.

> Eine 89-Jährige wurde Opfer eines Trickdiebs. Am Freitag um 13.30 Uhr klingelte bei ihr in der Lenaustraße ein bislang Unbekannter. Unter dem Vorwand, die Heizungsanlage und das Warmwasser überprüfen zu müssen, verschaffte sich der Mann Zugang zur Wohnung. Hier beschäftigte er sich und die Geschädigte sowwohl im Badezimmer als auch in der Küche. Nachdem der Mann die Wohnung verlassen hatte, musste die Seniorin feststellen, dass Schmuck und Münzen in einem geschätzten Wert von über 2500 Euro entwendet wurden. Sie beschreibt den Unbekannten wie folgt: Kurzes, dunkles, leicht lockiges Haar, ingesamt eher südlicher Typ, buschige Augenbrauen, schwarzer Kinnbart, kräftige Statur. Der Mann trug schwarze Wollhandschuhe und sprach Hochdeutsch. Nach der Tat wandte sich die Geschädigte umgehend an Nachbarn, welche die Polizei verständigten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch erfolglos.

Hinweise in allen Fällen an den Kriminaldauerdienst unter Telefon 06 21 / 1 74 44 44 oder an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt utner Telefon 06 21 / 3 30 10.