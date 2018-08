Mannheim-Waldhof. Gleich zwei versuchte Raubstraftaten ereigneten sich im Bereich Mannheim-Waldhof am Mittwochabend, 18. Dezember. Kurz nach 18 Uhr war eine 52-jährige Neckarstädterin zu Fuß in der Unterführung vom Speckweg zum Bahnhof Waldhof unterwegs, als sie hinter sich Schritte hörte. Im gleichen Moment griff ein junger Mann nach ihrer Handtasche und wollte ihr diese entreißen. Da die Frau vehement ihr Eigentum festhielt, riss eine der Tragschlaufen ab und der Räuber musste unverrichteter Dinge flüchten.

Der Täter soll 18 bis 20 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Er soll eine weiße Kapuzenjacke und eine dunkle Mütze getragen haben.

Um 18.50 Uhr lauerte ein Unbekannter in der Wotanstraße einer 93-Jährigen auf und versuchte ihr ebenfalls die Handtasche zu entreißen. Dabei stürzte die Frau zu Boden und zog sich Schürfwunden zu. Schließlich stieß sie aber mit ihrer Tasche, die mit mehreren Getränkeflaschen gefüllt war, so heftig nach dem Räuber, dass dieser - von so viel Gegenwehr offensichtlich überrascht - flüchtete.

Dieser Täter soll etwa 1,60 Meter groß gewesen sein, sei dunkel oder schwarz gekleidet gewesen und habe etwas Kapuzenähnliches über dem Kopf gehabt.

Ob es sich in beiden Fällen um den gleichen Täter handelte schließt die Polizei trotz Unterschieden bei der Täterbeschreibung derzeit noch nicht aus. (pol/rl)