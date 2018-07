A 656/Mannheim. Auf der A 656 in Richtung Heidelberg kam es am Mittwoch am Autobahnkreuz Mannheim kurz vor 9 Uhr zu einem Auffahrunfall. Der Pkw eines 78-jährigen Pfälzers stand auf dem rechten Fahrstreifen, als sich von hinten zwei Transporter näherten. Während der Fahrer des ersten Lieferwagens rechtzeitig reagieren und bremsen konnte, musste der nachfolgende Transporte nach links ausweichen und blieb an dem stehenden Pkw hängen. Der Kleinlaster kippte daraufhin um und legte sich seitlich auf die Fahrbahn. Der 56-jährige Fahrer konnte sich aus eigener Kraft aus dem Wagen befreien. Er und der Pkw-Fahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert. Während der Bergung und Räumung musste die A 656 zwischen 9:15 und 9:30 Uhr kurz gesperrt werden, was zu einem Stau von bis zu drei Kilometern führte. Einer im Stau stehenden Pkw-Fahrerin ging das offenbar nicht schnell genug: Sie wendete und fuhr entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zurück, um dann über die Parallelfahrbahn im Autobahnkreuz die Unfallstelle umfahren zu können. Die 56-Jährige erhielt eine Anzeige. (pol/rl)