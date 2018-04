Mannheim. Bei einem Streit zwischen zwei Schülern in einem Gymnasium im Mannheimer Norden wurde am Montagmorgen einer der Beteiligten mit einem Zirkel in den Oberarm gestochen und dabei leicht verletzt. Die 15 und 16 Jahre alten Schüler stritten gegen 8.15 Uhr in ihrem Klassenzimmer. Im Verlauf der Auseinandersetzung rammte der Jüngere dem Älteren die Zirkelspitze in den Oberarm. Der 16-Jährige trug eine blutende und stark schmerzende Verletzung davon, die ärztlich versorgt werden musste. Der 15-Jährige "Zirkelstecher" wurde laut Polizei wegen Körperverletzung angezeigt. (pol/rl)