Mannheim-Schwetzingerstadt. (dpa) Eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Mannheim ist am Sonntagmorgen aus unbekannter Ursache ausgebrannt. Das Feuer war kurz vor 2 Uhr in der Nacht zum Sonntag ausgebrochen. Der 46 Jahre alte Inhaber der Wohnung sowie der gleichaltrige Mieter der Wohnung darüber kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Letzterer wurde von der Feuerwehr mit einer Drehleiter von seinem Balkon gerettet. Die Löscharbeiten dauerten etwa zweieinhalb Stunden. Wegen des Rauches war seine Wohnung ebenfalls zunächst unbewohnbar. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf insgesamt rund 120.000 Euro.