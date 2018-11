Heidelberg. (pol/sbl) Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend im Kurpfalzring zog sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Der 22-Jährige war in Richtung Eppelheimer Straße unterwegs, als er gegen 18.15 Uhr in Höhe Wieblinger Weg stürzte.

Nach Angaben des jungen Fahrers hatte er sich wegen eines Autos erschrocken, das aus dem Wieblinger Weg kam. Dadurch hätte er die Kontrolle über seine Yamaha verloren. Der Pkw sei unterdessen weitergefahren, so die Polizei.



Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an seinem Motorrad wurde auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, insbesondere der Autofahrer, der aus dem Wieblinger Weg gekommen sein soll, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Heidelberg unter 06221/174-4140 in Verbindung zu setzen.