Mannheim. Weitere Trickdiebstähle ereigneten sich am Mittwochnachmittag, 18. Dezember, im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim. Um 13 Uhr läutete es an der Wohnungstür einer 70-Jährigen in der Rottfeldstraße. Ein angeblicher Wasserwerker, gab laut Polizei vor, es habe einen Wasserrohrbuch gegeben und er müsse nun in der Wohnung die Leitungen überprüfen. Während der Täter die Geschädigte ablenkte, betrat vermutlich ein zweiter Täter die Wohnung und stahl eine wertvolle Uhr.

Der Täter soll 25 bis 30 Jahre alt und 1,65 Meter groß sein. Er hatte schwarze kurze zurückgegelte Haare, eine sportliche Figur und war mit einer schwarzen Lederjacke und schwarzen Hose bekleidet.

Fünf Minuten später, kurz nach 13 Uhr, kam es auch in Seckenheim zu einem versuchten Trickdiebstahl. Auch hier gab sich ein Mann bei einer 83-jährigen Geschädigten als Handwerker aus. Da in dem Anwesen tatsächlich Renovierungsarbeiten stattfinden, dachte sich die Frau nichts dabei und ließ den "Wasserwerker" in die Wohnung. Als die Geschädigte im Gespräch mitteilte, sie habe kein Geld zu Hause, verließ der Arbeiter die Wohnung ohne Beute, wollte zu einem späteren Zeitpunkt jedoch noch einmal vorbeikommen.

Ein weiterer Fall ereignetete sich 16:30 Uhr in der Neckarstadt-West bei einer 83-jährigen Seniorin. Hier gab der angebliche Handwerker vor, in die Wohnung zu müssen, um die Wasseranschlüsse zu überprüfen. Während er die Geschädigte ablenkte, betrat höchstwahrscheinlich ein Komplize die Wohnräume und stahl aus dem Schlafzimmer Schmuck.

Der Täter soll nach Zeugenaussagen etwa 40 bis 45 Jahre alt sein, 1,70 bis 1,75 Meter groß und trug dunkles gewelltes kurzes Haar.

Die Polizei rät dringend, die folgenden Ratschläge zu beherzigen:

- Seien Sie nicht vertrauensselig!

- Hinterfragen Sie stets kritisch!

- Vor allem lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

- Bewahren Sie nie mehr Geld als unbedingt nötig in ihrer Wohnung auf!

- Nutzen Sie Ihre Türsprechanlage!

- Sollten Fremde an der Wohnungstür klingeln, schauen Sie durch den Türspion!

- Öffnen Sie nur mit vorgelegter Sperrvorrichtung (Kette/Riegel)!

- Lassen Sie keine von Ihnen nicht bestellte Handwerker ins Haus oder die Wohnung! Halten Sie telefonisch Rücksprache mit der betreffenden Firma.

- Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei!

- Prägen Sie sich das Aussehen von Tatverdächtigen oder Tätern ein!

Ausführlich beraten werden Sie auch bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Mannheim unter der 0621/174-3000. (pol/rl)