Mannheim. (dpa) Fünf Menschen sind in Mannheim bei einer Karambolage verletzt worden, zwei davon schwer. Kurz nachdem zwei Autos zusammengestoßen waren, fuhr nach Polizeiangaben vom Samstag ein Kleintransporter in die Unfallstelle. Beim Aufprall mit einem der beteiligten Autos schleuderte dies eine Böschung hinab. Das andere prallte gegen einen vierten Wagen. Die Verletzten kamen in Kliniken.