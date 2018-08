Mannheim. (pol/sbl) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen eine 35-jährige Frau aus Serbien erlassen. Sie steht im dringenden Verdacht, in der Mannheimer Innenstadt mehrere Ladendiebstähle begangen zu haben.



Die Frau soll bereits am 17. März 2017 zusammen mit einem noch flüchtigen Mittäter in einem Kleidungsgeschäft in den O-Quadraten drei hochwertige Damen-Jacken im Gesamtwert von über 5.000 Euro gestohlen haben.



Am 27. April 2017 soll die 35-Jährige in dem gleichen Bekleidungsgeschäft erneut hochwertige Damen-Jacken im Wert von 3.700 Euro entwendet haben. Sie war wiederum in Begleitung eines unbekannten Mittäters.



In beiden Fällen soll die Tatverdächtige ein elektronisches Gerät zur Deaktivierung des Alarms eingesetzt haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen die Beschuldigte erlassen. Sie wurde nach der Vorführung beim Haftrichter und Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt, insbesondere die Suche nach dem noch flüchtigen Mittäter, dauern an. Inwiefern die Tatverdächtige für weitere gleichartige Taten in Betracht kommt, wird derzeit überprüft.