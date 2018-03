St. Leon-Rot. (pol/rl) Weil einem 76-jährigen Auto-Fahrer in der Kirrlacher Straße nach eigenen Angaben "schwarz vor Augen" wurde, kam es am Donnerstag um 13.45 Uhr zu einem Unfall. Der 76-Jährige war laut Polizeibericht in Richtung Ortsmitte unterwegs und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn, wo er den Skoda einer 63-jährigen Auto-Fahrerin streifte. Dann kam er von der Straße ab und landete im Straßengraben.

An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Das Auto des 76-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Polizei wird die Führerscheinbehörde in Kenntnis setzen.