Mannheim. Ein Schmorbraten löste am Montag einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Freyastraße aus. Im Treppenhaus eines Zweifamilienhauses bemerkten Bewohner gegen 12.40 Uhr Brandgeruch aus einer Wohnung und verständigten die Feuerwehr. Als der Eigentümer laut Polizei auf das Läuten und Klopfen der Feuerwehr nicht reagierte, öffnete sie die Tür "mit einfachen Mitteln". Dort trafen die Brandbekämpfer einen schlafenden 56-Jährigen auf der Couch vor. In der Küchen fanden sie den "Brandherd" auf der Herdplatte: Dort brutzelte ein mittlerweile stark verschrumpelter Braten stark rauchend vor sich hin. Die Feuerwehr nahm das mittlerweile ungenießbare Mittagessen vom Herd, weckte den müden Koch und lüfteten die verrauchte Wohnung. (pol)