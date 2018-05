Mannheim. Der Absender eines Scherzpakets muss den dadurch ausgelösten Polizeieinsatz nicht zahlen, wenn er die Folgen nicht absehen konnte. Dies entschied der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) in einem am Freitag veröffentlichten Urteil vom 25. Juli. Im verhandelten Fall hatte sich ein Mann im Mai 2011 einen Scherz erlaubt und ein Paket mit dem Briefkopf der arabischen Botschaft in Berlin an ein Unternehmen geschickt. Es sei glaubhaft, dass der Mann die tatsächlichen Folgen seiner Aktion nicht für möglich gehalten habe, urteilten die Richter.

Weil die Botschaft kein solches Paket verschickt hatte, alarmierte die Firma die Polizei. Sprengstoffexperten wurden mit einem Hubschrauber eingeflogen, um das Paket zu öffnen. Der Mann flog auf. Die Polizei forderte von ihm 3690 Euro wegen des unnötigen Einsatzes. Auf dem Paket hatte auf Englisch gestanden, es enthalte wichtige und geheime Unterlagen. Tatsächlich lagen darin allerdings nur ein Teller und ein Gruß des Paketversenders.

Mit dem VGH-Urteil blieb die Berufung des Landes Baden-Württemberg gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Freiburg erfolglos. Der Mann hatte gegen den Gebührenbescheid der Polizei geklagt. (Az.: 1 S 733/13). (dpa)