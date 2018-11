Mannheim-Neckarstadt. In der Langen Rötterstraße entdeckten Passanten am frühen Samstagmorgen kurz nach Mitternacht

eine Würgeschlange, die an einem Baum hing. Als die Beamten eintrafen, war die weiß-gelbe Tigerpython bereits in die Baumkrone geflüchtet. Laut Polizei handelte es sich um ein. Ein Passant half bei der Bergung. Er kletterte auf den Bau, gab dem Reptil einen leichten Schubs und die Baby-Schlange fiel vom Ast in die Hände eines Polizisten. Da der Besitzer nicht ermittelt werden konnte, wurde das Tier dem Naturschutzbeauftragten der Stadt Mannheim übergeben. Die Polizei versucht derweil, den Eigentümer zu ermitteln. (pol)