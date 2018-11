Senior legte Räuber flach

Bei einem Raub in Mannheim-Neckarau hatte sich der Täter das falsche Opfer ausgesucht. Der ältere Herr machte gerade einen Spaziergang in Höhe der Markuskirche, als ein junger Mann auf ihn zukam und die Herausgabe seiner Barschaft forderte. Als der Räuber versuchte, die Uhr seines Opfers abzustreifen und an die Jackentasche des Geschädigten fasste, setzte der 80-jährige vitale Mannheimer den Angreifer außer "Gefecht". Da half es dem 30-Jährigen auch nicht, dass er immer wieder schrie: "Lass mich los, ich habe ein Messer, ich bring dich um!" Zeugen des Überfalles verständigten die Polizei. Das "Opfer", ein ehemaliger Kampfsportler, überstellte den Räuber.

Büffel büxte aus

Ein Autofahrer rief die Polizei, weil im Bereich Holzweg in Seckenheim ein Büffel frei herumlief. Als eine Streifenwagenbesatzung eintraf, waren die Besitzer des "Büffels", der sich als schottisches Hochlandrind entpuppte, bereits vor Ort und versuchten mit einem Eimer Futter das von einer in der Nähe befindlichen Weide ausgebüxte Rindvieh anzulocken und wieder einzufangen. Nachdem es gelungen war, dem Vierbeiner einen Strick anzulegen, trottete dieser friedlich zurück zu seiner Koppel. Ein Hund hatte das Tier erschreckt, sodass es über den Elektrozaun gesprungen war.