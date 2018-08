Mit Bierflasche zugeschlagen

Nach einem Streit kurz vor 2 Uhr schlug vor einem Bowling-Park in der Koblenzer Straße ein 44-jähriger Mann eine Bierflasche auf den Kopf seines 39-jährigen Kontrahenten. Dieser erlitt eine stark blutende Kopfplatzwunde und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Mit brennender Zigarette eingeschlafen

Gegen 3 Uhr schlief ein 44-Jähriger mit einer brennenden Zigarette in einer Dachgeschosswohnung in der Karl-Mathy-Straße ein. Hierdurch entzündete sich eine Decke. Da sich noch andere Personen in der Wohnung aufhielten, wurde dies schnell bemerkt und die Decke über ein Fenster in den Innenhof geworfen. Allerdings fiel die Decke auf ein Plastikvordach, das ebenfalls in Brand geriet. Durch schnelles Eingreifen der Berufsfeuerwehr Mannheim konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden.

Handy geraubt

Nach einem Gaststättenbesuch war ein 27-Jähriger auf dem Heimweg, als er in Höhe der R-Quadrate gegen 3 Uhr von drei Männern angegangen und mit einem Schlag gegen den Kopf zu Boden ging. Nachdem einer der Täter ihm sein Handy aus der Hosentasche geraubt hatte, flüchteten die drei Angreifer.