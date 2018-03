Seniorin geht Betrüger auf den Leim

Ein besonders dreister Trickbetrüger hat am Dienstag vor einer Woche eine 75-jährige Rentnerin im Stadtteil Schönau um insgesamt 3300 Euro erleichtert. Der 28-Jährige aus dem benachbarten Stadtteil Waldhof hatte sich das Vertrauen der Frau erschlichen, indem er angab, deren Tochter zu kennen. Immer wieder präsentierte der Betrüger der an Demenz leidenden Geschädigten erfundene Geschichten, unter anderem, dass er eine kranke Verwandte im Ausland habe und für deren Versorgung Geld brauche. So ließ er sich bis Anfang dieser Woche insgesamt 3300 Euro "auszahlen". Als der nimmersatte Betrüger am Montagmorgen erneut bei der Seniorin vorstellig wurde und um Geld "bat", flog der Schwindel auf, weil eine aufmerksame Angestellte der Hausbank der Frau kritische Fragen stellte und schließlich die Polizei verständigte. Beamten des Polizeireviers Käfertal gelang es schließlich, den Betrüger festzunehmen. Von den ursprünglichen 3300 Euro konnte die Polizei lediglich noch knapp über 700 Euro sicherstellen.

Motorradfahrer schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am späten Montagabend auf der Bundesstraße 36 im Bereich der Brückenauffahrt zur Konrad-Adenauer- Brücke. Gegen 22.10 Uhr war ein 30-jähriger Motorradfahrer auf der Südtangente in Richtung Ludwigshafen unterwegs. An der Einmündung zur Rheinvorlandstraße musste der Ludwigshafener anhalten, weil die dortige Ampel rot war. Nachdem die Anlage auf Grün umschaltete, fuhr der Pfälzer nach derzeitigem Stand der Ermittlungen so zügig los, dass er wenige Meter weiter aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Herrschaft über seinen fahrbaren Untersatz verlor, seitlich gegen die Mittelleitplanke stieß und nach links von seinem Motorrad katapultiert wurde. Seine weiße Kawasaki fuhr noch etwa 40 Meter führerlos weiter, bevor sie umfiel und liegen blieb. Ihr Fahrer kam auf dem Asphalt der Gegenspur zum Liegen. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort kam er mit einem Rettungswagen in eine Ludwigshafener Spezialklinik. Bei dem Sturz wurde er schwer verletzt. Er erlitt zahlreiche Brüche. Seine Maschine musste abgeschleppt werden.