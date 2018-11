Führerschein beschlagnahmt

Mannheim-Neckarstadt. (pol/rl) In eine Fahrzeugkontrolle der Polizei geriet am Montagmorgen ein 24 Jahre alter Autofahrer aus Ludwigshafen in der Neckarstadt. Bei einer Fahndungsabfrage stellten die Beamten fest, dass eine auswärtige Dienststelle den vorgelegten Führerschein des Mannes zur Beschlagnahme ausgeschrieben hatte. Die Beamten behielten das Dokument ein. Dem Fahrer steht nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ins Haus.

Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Mannheim-Neckarau. (pol/rl) Ohne deutsche Fahrerlaubnis fuhr am Montagmorgen ein 30 Jahre alter Mann einen Auto im Stadtteil Neckarau. Der Mann konnte bei einer Fahrzeugkontrolle keinen Führerschein vorlegen und besitzt nach seinen eigenen Angaben lediglich eine Fahrerlaubnis seines Heimatlandes. Da er allerdings seit mindestens zwei Jahren in Deutschland wohnhaft ist, fände dieses Dokument hier bei einer Polizeikontrolle keine Anerkennung mehr. Gegen den Fahrer wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Auto beschädigt

Mannheim-Neckarstadt. (pol/rl) Mit einem Fahrrad beschädigte im Laufe des Sonntags ein Unbekannter ein Auto in der Neckarstadt. Der Täter legte dabei das Fahrrad auf das Dach und die Heckklappe des Fahrzeugs, wodurch der Lack erheblichen Schaden nahm. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro.

Vandalismus

Mannheim-Innenstadt. (pol/rl) Opfer von Straftaten wurden zwei Bürger der Innenstadt von Mannheim. Beide Männer im Alter von 37 und 35 Jahren mussten am Sonntag feststellen, dass ihre auf der Straße parkenden Fahrzeuge beschädigt wurden. Im ersten Fall wurde ein Kleinlaster mit Farbe beschmiert, wodurch ein Schaden von 500 Euro entstand. Im zweiten Fall schlug ein Täter den Außenspiegel eines Fahrzeugs ab. Die Plastikummantelung des Spiegels ließ der Täter am Tatort zurück. Die im Spiegel befindliche Technik nahm er an sich.