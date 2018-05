Nach Streit mit Messer verletzt

Während eines Streites wurde ein 37-Jähriger von seiner angetrunkenen 38-jährigen Bekannten in seiner Wohnung in der Mannheimer Innenstadt mit einem Messer verletzt. Der Verletzte wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert, das er am Abend wieder verlassen konnte. Die Frau wurde noch in der Tatwohnung festgenommen. Die Hintergründe für den Messerangriff sind laut Polizei noch unklar.

In der Kneipe randaliert

Ein 35-Jähriger hatte in seinem Stammlokal im Bereich der D-Quadrate einen über den Durst getrunken, was dazu führte, dass er begann, andere Gäste anzupöbeln, berichtet die Polizei. Als er deshalb von einem Verantwortlichen des Lokals gebeten wurde, die Lokalität zu verlassen, schlug er diesem unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Die anwesenden Gäste konnten dazwischengehen und weitere Schläge verhindern. Der Mann, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille, bekommt nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und muss sich vermutlich ein neues Stammlokal suchen, heißt es abschließend im Polizeibericht.