Seniorin starb bei Wohnungsbrand



Eine 85 Jahre alte Frau ist bei einem Feuer in ihrer Wohnung in Mannheim-Waldhof ums Leben gekommen. Der Brand brach am Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aus, wie die Polizei mitteilte. Die Frau starb an einer Rauchvergiftung und wurde tot aus ihrem Wohnzimmer geborgen. Der Sachschaden beträgt 20.000 Euro.



Festnahme im Hauptbahnhof



Gestern Vormittag gelang es der Bundespolizei, im Hauptbahnhof gleich zwei per Haftbefehl gesuchte Personen festzunehmen. Die Beamten hatten gegen 7 Uhr am Haupteingang eine junge Frau kontrolliert. Die Überprüfung ihrer Personalien ergab, dass die 23-jährige Frau von der Staatsanwaltschaft Mannheim mit einem Strafvollstreckungshaftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen gesucht wurde. Die Geldstrafe in Höhe von 175 Euro konnte sie bezahlen und ersparte sich somit 10 Tage Ersatzhaft. Anders erging es einem verurteilten Dieb aus Hessen. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt suchte den 44-jährigen Deutschen mit Strafvollstreckungshaftbefehl. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 235 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Mannheim eingeliefert.