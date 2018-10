Schüsse auf Schlafzimmerfenster



Mit einer Schleuder und Metallkugeln schoss Sonntagabend ein Unbekannter auf die Fenster einer 37-jährigen Seckenheimerin. Gegen 21 Uhr zerbarsten beide Scheiben im Schlafzimmer der Wohnung in der Pforzheimer Straße. Die Polizeibeamten fanden Glassplitter im gesamten Schlafzimmer fest, auf dem Balkon lagen mehrere Metallkugeln. Der Polizeiposten Seckenheim ermittelt.



Teuren Benz gestohlen



Einen hochwertigen Mercedes-Benz entwendeten unbekannte Täter im Stadtteil Käfertal. Zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 13.30 Uhr schnitten die Einbrecher eine Lücke in den Maschendrahtzaum zum Firmengelände eines Gebrauchtwagenhandels in der Hemsbacher Straße, brachen danach ein Fenster zum Büro auf und stahlen die Originalschlüssel verschiedener Fahrzeuge. Um an den Benz zu gelangen, mussten die Täter zunächst mehrere davor abgestellte Fahrzeuge zur Seite räumen. Danach entwendeten sie den Benz, zuvor schraubten sie ein Kennzeichen an, das sie zuvor an einem Kundenfahrzeug abmontiert hatten: HD-AM 1201. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Mercedes-Benz, CLK 240, Farbe silber. Zeugen mögen sich an die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/174-5555, Kriminaldauerdienst, wenden.