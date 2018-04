Geparkte Autos beschädigt

Neckarstadt-West. (pol/rl) Pech hatte ein 27 Jahre alter Mann in der Nacht zum Samstag. Der betrunkene Mann hatte an neun geparkten Autos den Lack zerkratzt. Zwei Zeugen beobachteten, wie der Täter danach in ein Haus lief. Dort wurde er von einer Funkstreife des Polizeireviers Neckarstadt festgenommen.

Auf dem Bahnhofsvorplatz geprügelt

Mannheim-Innenstadt. (pol/rl) An drei alkoholisierte Schläger geriet in der Freitagnacht ein 25 Jahre alter Mannheimer auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs. Die drei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren fügten ihrem Opfer durch Faustschläge zahlreiche Gesichts- und Kopfverletzungen zu. Alle drei Täter wurden nach Feststellungen ihrer Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt.

Auto und Fahrrad demoliert

Mannheim-Innenstadt. (pol/rl) "Zu tief ins Glas geschaut" hatte in der Freitagnacht in der Innenstadt von Mannheim. Im Alkoholrausch demolierte ein 26 Jahre alter Schriesheimer ein an eine Laterne gekettetes Fahrrad und trat danach gegen einen fahrenden Wagen. Der 41 Jahre alte Fahrer stieg aus und hielt den Täter bis zum Eintreffen der Funkstreife fest. Da der Täter sich weiterhin aggressiv zeigte, blieb er bis zur Abholung durch einen Freund in Polizeigewahrsam.

Radfahrerin schwer verletzt

Mannheim-Käfertal. (pol/rl) Kopfverletzungen zog sich am Freitagnachmittag eine 25 Jahre alte Radfahrerin zu. Ein 37 Jahre alter Autofahrer hatte die Frau beim Abbiegen übersehen. Sie wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.