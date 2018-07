Polizei sucht Lkw-Fahrer

Die Polizei sucht den Fahrer eines bisher unbekannten Lkw, der vermutlich Eisenschrott geladen hatte. Bei der Fahrt am Montag gegen 8.40 Uhr auf der B 38 a in Richtung Feudenheim waren auf der Rangierbahnhof-Brücke drei mehrere Kilo schwere und teils scharfkantige Eisenteile von der Ladefläche auf den linken Fahrstreifen gefallen. Beim Überfahren der Teile schlitzten sich fünf Autofahrer die Reifen auf. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro, die Autos mussten abgeschleppt werden. Zeitweise musste der Fahrstreifen gesperrt werden, die Hindernisse wurden von der Polizei aus dem Weg geräumt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den Lkw geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/833970 bei der Polizei Neckarau zu melden.

Motorradfahrer schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 53-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntag um 7.40 Uhr auf der B 36. Der Mann war mit seiner BMW in Richtung Schwetzingen unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen in einer Linkskurve vor der Ausfahrt Rheinau-Süd nach rechts von der Straße abkam, in den Grünstreifen geriet, gegen die Leitplanken prallte und stürzte. Bei dem Sturz zog sich der Motorradfahrer schwere, glücklicherweise aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch einen Notarzt wurde der 53-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von insgesamt rund 9000 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat die Verkehrspolizei übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4045 bei der Polizei zu melden.

Fehlalarm

Offenes Feuer und dichten Rauch meldete ein Bewohner des Quadrates R 7 am Sonntagabend gegen 21 Uhr bei der Polizei. Als jedoch die Beamten des Polizeireviers Innenstadt zusammen mit der Feuerwehr am angeblichen Brandort eintrafen, konnten sie kein Feuer feststellen. Der Anrufer zeigte daraufhin den Einsatzkräften die betreffende Wohnung. Nach Befragung des 30-jährigen Wohnungsinhabers stellte sich heraus, dass dieser auf seinem Balkon einen Einweggrill benutzt hatte und dabei eine Stichflamme und die anschließende Rauchentwicklung entstanden waren. Ein Schaden konnte nicht festgestellt werden.