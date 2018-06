Raubüberfall an der Haltestelle

Opfer eines Raubüberfalles wurde am frühen Samstagmorgen ein 20-jähriger Mannheim. An der Straßenbahnhaltestelle Thorner Straße im Stadtteil Schönau war der junge Mann gegen 4.15 Uhr von einem Unbekannten Person mit einem Messer bedroht und aufgefordert worden, seinen Geldbeutel und sein Handy herauszugeben. Nachdem der 20-Jährige dem Täter die geforderten Gegenstände ausgehändigt hatte, suchte dieser das Weite. Die Kriminalpolizei Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rote Ampel "übersehen"

Am Samstagabend kurz vor 20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Südtangente im Stadtteil Lindenhof. Ein 43-jähriger Autofahrer hatte beim Geradeausfahren in Richtung Fahrlachtunnel eine rote Ampel "übersehen" und war mit einem 44-jährigen Audi-Fahrer, der bei "Grün" nach links in die Landteilstraße abbiegen wollte, im Kreuzungsbereich zusammengestoßen. Die beiden Autofahrer sowie eine 27-jährige Beifahrerin wurden verletzt und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 14.000 Euro.

Mit 1,5 Promille unterwegs

In der Nacht zum Sonntag übersah ein betrunkener Pkw-Fahrer, dass man an der Kreuzung der L 541 und L 597 zwischen Wallstadt und Heddesheim entweder nur rechts oder links abbiegen kann. Der 25-Jährige fuhr daher mit seinem Audi über den Kreuzungsbereich und krachte ungebremst in die gegenüberliegende Leitplanke. Da er und seine 28-jährige Beifahrerin nicht angeschnallt waren, prallten sie mit den Köpfen gegen die Frontscheibe. Beide wurden stationär im Universitätsklinikum aufgenommen. Dem 25-Jährigen wurde aufgrund seiner Alkoholisierung von 1,5 Promille eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten und zu den Akten genommen. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.