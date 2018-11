Hund und Frauchen verletzt

Weil sie ihren Hund vor dem Angriff eines anderen Hundes schützen wollte, wurde eine 23-Jährige am Samstag leicht verletzt. Gegen 11 Uhr lief ein 39-jähriger Mannheimer mit seinem Schäferhund-Mischling die Bürgermeister-Fuchs-Straße im Stadtteil Neckarstadt entlang. Dort erblickte sein Hund den Vierbeiner der 23-Jährigen, riss sich los und griff ihn an. Dabei stellte sich die Frau schützend vor ihren Hund und wurde im Beckenbereich gekratzt und leicht verletzt. Auch ihr Hund wurde leicht am Hinterlauf verletzt. Der Halter des Schäferhund-Mischlings bekommt nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Hund und Halter werden nun vom Veterinäramt geprüft.

5000-Euro-Rolex gestohlen

Zwei unbekannte Täter zwangen am Freitag gegen 1.30 Uhr einen 18-Jährigen unter Androhung von Schlägen dazu, seine 5000 Euro teure Rolex Uhr herauszugeben. Nach einem Partybesuch ging der junge Mann mit einem Freund noch zu einem Döner in den H-Quadraten. Dort interessierten sich gleich mehrere Personen für seine Uhr. Zwei davon verfolgten den 18-Jährigen und zwangen ihn im Bereich G 3,5 zur Herausgabe der Rolex. Aus Angst gab er sie ihnen. Die Täter flüchteten in Richtung Jungbusch. Bei der Uhr handelt es sich um eine Rolex GMT Master II mit silbernem Gliederband und schwarzem Ziffernblatt.