Motorrad-Fahrer schwer verletzt



Mannheim. Schwer verletzt wurde am Freitagmorgen ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Sibylla-Merian-Straße Kreuzung Speckweg. Eine Renault-Fahrerin hatte gegen 10.15 Uhr die Vorfahrt des Honda-Fahrers missachtet, so dass dieser stark abbremste und stürzte. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam nicht. Der 58-jährige erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Zweirad wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Wohnungsinhaberin vertreibt Einbrecher

Mannheim. Gegen 11.30 Uhr wollten vermutlich am Freitagmittag Einbrecher in eine Wohnung in der Schafweide eindringen. Die Wohnungsinhaberin war allerdings zuhause und hörte die Einbrecher, wie sie sich an der Wohnungstür zu schaffen machten. Daraufhin sprach sie die ungebetenen Gäste durch die geschlossene Tür an. Die Einbrecher verschwanden daraufhin. Die Frau verständigte sofort die Polizei, die eine Fahndung einleitete, welche jedoch ohne Ergebnis verlief. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der 0621/174-5555 in Verbindung zu setzen.