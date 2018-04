Mannheim. (pol/rl) Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein 18-jähriger Audi-Fahrer in Mannheim. Der Wagen fiel einer Streife gegen 23.40 Uhr auf, weil er mit hoher Geschwindigkeit durch die Schwetzingerstadt raste. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, verloren das Fahrzeug jedoch zunächst aus den Augen. Wenig später fanden sie es in einer Einbahnstraße wieder, wo der Wagen entgegen der Fahrrichtung geparkt war.

Das Fahrzeug war verschlossen, auf dem Rücksitz schlief ein Mann. Daraufhin wurde der Audi weiter beobachtet, bis kurz darauf drei männliche Personen einstiegen und losfuhren. Der Fahrer lenkte das Auto entgegen der Fahrtrichtung und bog schließlich verbotswidrig in die Reichskanzler-Müller-Straße in Richtung Neckarauer Übergang ein. Wiederum wurde die Verfolgung des Audi aufgenommen. Der Audi-Fahrer ignorierte die Lichthupe und Anhaltekelle der Polizei und flüchten mit hoher Geschwindigkeit.

Die rasante Verfolgung führte über den Neckarauer Übergang und endete zunächst an einer roten Ampel in der Neckarauer Straße. Hier gelang es den Polizeibeamten, ihren Streifenwagen vor dem Audi querzustellen. Nun jedoch legte der junge Mann den Rückwärtsgang ein und beschleunigte stark. Bei dem Versuch, das Auto zu wenden, verlor er die Kontrolle über den Wagen und schleuderte ins Gleisbett der Straßenbahn. Hier konnte er dann festgenommen werden.

Während seiner Flucht überfuhr der Audi-Fahrer mehrere rote Ampeln und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Ein Alkoholvortest bei ihm ergab 0,7 Promille, anschließend wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den jungen Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährung und Trunkenheit ermittelt, sein Führerschein wurde einbehalten. Der Straßenbahnverkehr war während der Bergungsarbeiten kurzfristig in beide Richtungen unterbrochen.