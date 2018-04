Mannheim. (pol/sbl) Bei einem Einbruch in die Erich-Kästner-Schule in der Grenadierstraße im Stadtteil Neckarstadt wurde der Tresor im Sekretariat aufgeflext und Bargeld in bislang unbekannter Höhe gestohlen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Einbruch am Sonntagabend zwischen 20 Uhr und 23 Uhr.

Eine Zeugin meldete der Polizei am Abend, dass ein Fenster der Schule offen stehen und im Gebäude Licht brennen würde. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass eine Hintertür sowie ein Fenster aufgehebelt wurden. Im Sekretariat hatten die Einbrecher neben dem Tresor auch mehrere Schränke durchsucht. Der entstandene Sachschaden lässt sich bisher nicht näher beziffern.



Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.