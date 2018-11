Mannheim. (pol/rl) Möglicherweise eine neue Betrungsmasche versuchten mehrere Unbekannte in der Mittelstraße am späten Montagabend aus. Laut Polizeibericht war ein 31-jähriger Roller-Fahrer gegen 23 Uhr in Richtung Ludwig-Jolly-Straße unterwegs und wollte dort wenden. Beim Wenden näherte sich eine Frau auf einem Fahrrad. Der Rollerfahrer hielt an, ebenso die Radfahrerin. Die Frau behauptete nun, dass sie sich erschrocken und nun Schmerzen im Bauch habe. Plötzlich mischten sich mehrere Männer ein und boten dem 31-Jährigen an, er möge 50 Euro bezahlen, damit die Sache erledigt sei. Das lehnte der 31-Jährige jedoch ab und rief die Polizei.

Noch bevor die Polizei eingetroffen war, hatten sich die Frau und die Männer entfernt. Noch ist unklar, ob es sich tatsächlich um eine Betrugsmasche handelte. Allerdings weißt die Polizei darauf hin, dass es "im Geltungsbereich der deutschen Gesetze" nicht üblich sei, "irgendwelche obskuren Schadensersatzforderungen an Ort und Stelle zu begleichen", heißt es in der Polizeimeldung. Die Polizei rät dringend auf solche dubiosen Angebote nicht einzugehen und im Zweifelsfall immer die Polizei zu rufen.