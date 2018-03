Mannheim. Eine Reihe versuchter Trickbetrügereien ereignete sich am Montag, 10. Juni. Gegen 14 Uhr klingelte das Telefon einer 85-jährigen Seniorin in Seckenheim. Am Apparat war laut Polizei ein angeblicher Verwandter der Frau. Dieser verwickelte sie in ein längeres Gespräch und forderte dann 9000 Euro für eine größere Anschaffung.

Um 15 Uhr erhielt eine weitere Rentnerin einen Anruf. Diesmal gab sich eine Frau als Enkelin der 85-jährigen Käfertalerin aus und forderte 15.000 Euro Bargeld. Die Frau bemerkte den Schwindel, legte auf und informierte sofort die Polizei.

Der dritte Fall ereignete sich um 17:10 Uhr. Hier meldete sich ein angeblicher Neffe bei seinem 51-jährigen "Onkel" in Hochstätt und "bat" ihn um 8000 Euro Bargeld. Auch der 51-Jährige bemerkte den Schwindel und verständigte die Polizei. (pol)