Mannheim. Drei Straßenräuber hatten im Bereich der Mannheimer Innenstadt und Oststadt ihr Unwesen getrieben. Zwischen Sonntag und Samstag, 10. bis 16. November, hatte das Trio in mehreren Fällen unter Androhung und Anwendung von körperlicher Gewalt die Herausgabe von Wertgegenständen und EC-Bankkarten gefordert. Neben Bargeld erbeuteten die drei Verdächtigen im Alter zwischen 19 und 21 Jahren ein Smartphone und eine EC-Karte mit Pin-Nummer, mit der sie an einem Bankautomaten mehrere Hundert Euro abhoben. Aufgrund von Zeugenaussagen und weiteren Ermittlungen gelang es der Mannheimer Kriminalpolizei, das Trio zu ermitteln. Die drei Männer haben ihren Wohnsitz alle im hessischen Bürstadt. In ihren Vernehmungen legten zwei von ihnen bereits umfangreiche Geständnisse ab. (pol/nb)