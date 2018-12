Mannheim. (pol/mün) Ein 17 und ein 24 Jahre alter Mann waren zusammen mit einem 18-Jährigen in der Nacht zu Montag in Mannheim und Heidelberg auf Einbruchstour. Das Trio wurde in der Heidelberger Weststadt erwischt und der 17- und der 24-Jährige mussten in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen den 18-Jährigen wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Zuerst sollen die Tatverdächtigen im Mannheimer Stadtteil Lindenhof in eine Physiotherapiepraxis eingebrochen sein und dort die Schlüssel des Praxis-Fahrzeugs entwendet haben. Sie hätten das Auto gestohlen und seien damit gemeinsam nach Heidelberg gefahren sein, so die Ermittler. Fahrer sei der 17-Jährige gewesen.

In der Heidelberger Weststadt sollen sie in der Rohrbacher Straße zunächst erfolglos versucht haben, in ein Elektrogeschäft einzubrechen. Der Versuch, in ein nahe gelegenes Restaurant einzubrechen, sei ebenfalls misslungen. Schließlich seien sie in ein weiteres Restaurant in der Rohrbacher Straße eingestiegen, wo sie bei der Suche nach Bargeld die Alarmanlage ausgelöst hätten und ohne Beute geflüchtet seien. Das Trio wurde wenig später durch die Polizei in der Gaisbergstraße festgenommen. Die Tatverdächtigen führten neben Einbruchswerkzeug auch Messer und Pfefferspray mit sich. Das entwendete Auto fand die Polizei in einer Seitenstraße.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim, Haus des Jugendrechts, dauern an.