Mannheim. (pol/rl) Einen größeren Gegenstand warfen bislang unbekannte Täter am Donnerstagabend, 16. Januar, von einer Brücke auf die B 38 und trafen dabei ein vorbeifahrendes Fahrzeug. Die 27-jährige Autofahrerin war gegen 18.50 Uhr auf der mehrspurigen Bundesstraße, in Höhe der Magdeburger Straße in Richtung Viernheim unterwegs, als der Gegenstand von der Brücke auf das Dach ihres Wagens krachte. Am Glasschiebedach ihres Autos entstand geringer Sachschaden. Die Fahrerin blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Was für ein Gegenstand die Täter warfen steht noch nicht fest.

Verkehrsteilnehmer, die zum fraglichen Zeitpunkt verdächtige Personen auf der Brücke beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Käfertal unter der 0621/71849-0 in Verbindung zu setzen.