Mannheim. (RNZ) Eine zwölfährige Fahrradfahrerin ist am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr im Stadtteil Neckarstadt mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, überquerte das Mädchen mit seinem Fahrrad die Straßenbahngleise in der Waldhofstraße und übersah hierbei eine anfahrende Straßenbahn, die in Richtung Mannheim-Schönau unterwegs war.

Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte der 28-jährige Straßenbahnfahrer einen Zusammenstoß mit der Zwölfjährigen nicht vermeiden. Die junge Radfahrerin zog sich Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.