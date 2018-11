Mannheim. (pol/pad) In einem Mehrfamilienhaus in der Gärtnerstraße brach am Montagabend gegen 23.35 Uhr ein Feuer aus. Laut Polizei brannten zuerst zwei Kinderwägen, die im Flur des Hauses standen. Von dort aus griff das Feuer auf im Flur gelagerte Gegenstände über. Als die Feuerwehr eintraf, versuchten die Hausbewohner bereits, selbst das Feuer zu löschen. Bei dem Brand erlitten zwölf Bewohner eine leichte Rauchvergiftung, darunter fünf Kinder. Nach ambulanter Behandlung konnten sie wieder nach Hause geschickt werden und nach Durchlüftung des Gebäudes wieder zurück in ihre Wohnungen.

In der selben Nacht brach im Haus gegen 3 Uhr wieder ein Feuer aus. Auch diesmal war der Brandherd ein Kinderwagen, der im Treppenhaus abgestellt war. Die Bewohner handelten schnell und zogen den Kinderwagen aus dem Gebäude, bevor das Feuer übergreifen konnte. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 15.000 Euro. Der Straßenbahnverkehr in der Mittelstraße musste während den Löscharbeiten unterbrochen werden.

Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus. Wer etwas zu den beiden Bränden beobachtet hat oder nützliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei dem Kriminalpolizeikommissariat Mannheim unter 0621/174-5555 zu melden.