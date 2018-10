Mannheim-Oststadt. (pol/rl) Die rasche Auffassungsgabe eines Zeugen wurde in der Nacht zum Freitag zwei jungen Sprayern in der Mollstraße zum Verhängnis. Der Zeuge hatte die beiden 21-Jährigen aus Mannheim und Frankfurt am Main gegen 0.30 Uhr dabei beobachtet, wie sie erst mehrere Hausfassaden mit schwarzer Spray-Farbe verunstalteten, dann das Kennzeichen eines Audi-Kleinwagen besprühten und dann an einem geparkten Mercedes den Stern abbrachen.

Der 41-jährige Zeuge verfolgte die beiden Randalierer und verständigte die Polizei. Diese nahm die beiden 21-Jährigen noch in Tatortnähe fest. Bei der Durchsuchung fanden die Ordnungshüter neben dem Mercedes-Stern auch eine Spraydose mit schwarzer Farbe.