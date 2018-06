Mannheim. (pol/rl) Mehrere Verletzte hinterließen alkoholisierte zwei Männer (22, 23) in der Innenstadt. Die beiden liefen in der vorausgegangenen Nacht von einer Diskothek in O 7 in Richtung Pfälzer Straße (Fressgasse). Laut Polizei griffen sie vier Passanten grundlos an, schlugen und traten diese. Ein 43-jährigen Mannheimer erlitt durch Schläge ins Gesicht einen Hörverlust auf einem Ohr, bei einem 18-Jährigem besteht der Verdacht auf Kieferbruch. Beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Ein drittes Opfer erlitt eine Kopfplatzwunde, zudem wurden ihm zwei Zähne ausgetreten, sodass er ebenfalls in eine Klinik gebracht werden musste. Zeugen machten im Rahmen der Fahndung eine Funkstreife auf die beiden Schläger aufmerksam. Bei der Festnahme griff der 22-jährige Täter aus Ketsch einen Polizeibeamten an, wobei der Beamte leicht verletzt wurde. Der Täter wurde überwältigt und gefesselt.