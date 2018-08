Mannheim. (pol/abs) Zu gleich zwei Fällen von Trickbetrug kam am Dienstag im Stadtteil Rheinau. Erst ergaunerten Betrüger gegen Mittag bei einem Ehepaar einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Eine Täterin hatte sich laut Polizei am Telefon als Bekannte der 53-jährigen Beschädigten ausgegeben und behauptet, dringend Geld für einen Immobilienkauf zu benötigen. Nach weiteren Telefonaten, unter anderem mit dem angeblichen Rechtsanwalt der Frau, wurde die Geldübergabe an einen Boten vereinbart. Gegen 13.30 Uhr erschien der Bote und nahm gegen Unterschrift von dem 58-jährigen Ehemann den fünfstelligen Geldbetrag entgegen. Dann verschwand er. Der unbekannte Bote wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt; dunkle Haare; schwarzer, dünn rasierter Vollbart; bekleidet mit blauer Jeans und grau-blauer Weste; er trug weiße Stoffslipper, eine dunkle Basecap sowie eine schwarze Hornbrille; er sprach deutsch.

Am Nachmittag wurde nicht weit entfernt auch eine 78-Jährige zum Opfer von Trickdieben. Die Seniorin wurde laut Polizei gegen 15 Uhr vor dem Haus in der Durlacher Straße von einem Mann angesprochen, der vorgab, Überprüfungen für die Wasserwerke vorzunehmen. Er begleitete die Dame in ihre Wohnung und lenkte sie ab, indem er sie im Bad die Wasserhähne öffnen und die Toilettenspülung betätigen ließ. Währenddessen betrat offenbar eine weitere Person unbemerkt die Wohnung und stahl ein Lederetui mit mehreren Schmuckstücken. Dann verließ auch der angebliche Wasserwerker die Wohnung. Die Geschädigte beschreibt ihn so: etwa 40 bis 45 Jahre alt; etwa 1,70 Meter groß; kräftige Statur; kurze dunkle Haare; dunkle, saubere und gepflegte Kleidung; er führte eine gelbe Warnweste mit sich und sprach gebrochenes Deutsch.

Wer Hinweise zu einem der beiden Fälle hat, kann sich an den Kriminaldauerdienst der Polizei Heidelberg, Telefon 0621/1745555, wenden.